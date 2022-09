NÄDALA KOOK | Biskviitkook kohupiimavahu ja karamellitud õuntega

Tiina Lebane , täna 12:47

See kook on laisa kokkaja rullbiskviit: on olemas biskviitpõhi ja kohupiimatäidis ja puuviljad, ainult et rulli keeramisega pole vaja vaeva näha. Lihtne ja maitsev kook, mida saab teha aasta ringi, aga praegu, õunaajal, kasuta kindlasti kodumaiseid ubinaid.