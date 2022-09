SUUR TEST | Millised pelmeenid on parimad?

Kas pelmeene tuleks keeta, praadida või ahjus küpsetada? „Fritituna kõlbab süüa iga pelmeen,“ ütleb Tallinna teeniduskooli kutseõpetaja Kristi Tiido ja sellega on asi otsustatud. Järelikult tuleb testida keedetud pelmeene. Pealegi on lapsel pelmeene keeta ohutum kui neid kuumas rasvas praadida, rääkimata frittimisest. Aga just kooliaasta algusele mõeldes me pelmeene proovisime. Sestap püüdsime poodidest leida võimalikult palju lastele suupäraseid minipelmeene. Ka Bravissimo pelmeenid liigitas meie silmamõõt üsna väikeste hulka.