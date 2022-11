NII MAITSEV! Parmesani-ürdikuklid

1. Soojenda piim käesoojaks (37 kraadi), vala suurde kaussi. Murenda juurde pärm ja sega, kuni pärm on sulanud. Lisa munad, suhkur, sool, jahu ja riivitud parmesan ning sega ühtlaseks. Kaalu välja 100 g võid ja sega see osade kaupa taina hulka. Sõtku tainast, kuni see on sile ja elastne ning hakkab käte ja kausi küljest lahti tulema (8-10 minutit). Kata tainas toidukile ja rätiga ning lase toasoojas tund aega kerkida.