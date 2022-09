Merle Randma-Aru lemmik on lihtne õunamoos

Sestap on tema hobikokandus tugevasti kaldu hapendamise, soolamise ja moosikeetmise poole. „Üle kõige hindan ma isetehtud moose-kompotte, samuti marineeritud ja hapendatud hoidiseid. Siis tean täpselt, mis sinna sisse on pandud, ja see on mulle väga tähtis,“ naerab Merle, et ta on nagu uskumatu Toomas. Ta ei salga, et oma kätetöö imetlemine kuulub ka asja juurde.