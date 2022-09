Tõsi ta on, et mitmeid Ukraina rahvusroogi on peetud kas Vene või lihtsalt slaavi köögi retseptideks. Kahtlemata leidub selle kohta, kust üks või teine retsept alguse on saanud, erinevaid arvamusi. Aga seekord võtame ette need nostalgilised lemmikud, mis on Ukraina köögi tõelised legendid.