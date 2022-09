Pärnumaa seenefänn: kui metsa lähen, siis alla nelja ämbri ma üldiselt ei korjagi. Ämbrid on tavalised, need kahekümneliitrised

„Kui metsa lähen, siis alla nelja ämbri ma üldiselt ei korjagi. Ämbrid on tavalised, need kahekümneliitrised. Korvidega ma ei käi, need ei pea vastu. Ümber Pärnu on suured rabad, seal seeni ikka on,“ kinnitab Marina, et sealkandis on väga palju häid seenekohti. „Kes naudib kalal käimist, kes naudib seenel käimist,“ tõdeb ta, et mõlemal juhul peab lihtsalt õigel ajal õiges kohas olema. Aga sellist rekordsaaki enam loota ei tasuvat ‒ ainuüksi eelmisel suvel kadus tänu lageraiele kolm head seenemetsa.