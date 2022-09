Sügisesed seenenäitused: hea võimalus uusi liike tundma õppida

8.‒18. septembrini toimub seenenäitus Eesti loodusmuuseumis ja seda juba 60. korda. Kusjuures esimene seenenäitus korraldati 1946. aastal ehk 76 aastat tagasi. „Selle pika aja jooksul on olnud nii palju eriilmelisi seeneaastaid ja igal aastal on liike, mida võib kohata tavapärasest sagedamini, kui ka neid, mida leiab tavalisest harvem või üldse mitte. Seega ei saa ma välja tuua ühtki sellist liiki, mis on sada protsenti alati näitusel esindatud olnud,“ ütleb näituse kuraator Marja-Liisa Kämärä. Aga alati on püütud eksponeerida enam levinud söögi- ja mürgiseeni, sealhulgas eriti neid, mis võivad omavahel segamini minna.