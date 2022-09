Ahjukana on paljude lemmikroog. Kuid nagu me kõik teame, kipub kanapraad vahel seest tooreks jääma. Seetõttu soovitamegi küpsetada hoopis kanaliblikat ehk lamedamaks lõigatud kana. Praad küpseb ahjus palju ühtlasemalt ja ka valmimisaeg on märgatavalt lühem.