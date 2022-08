UKRAINA AUKS KATAME LAUA | 10 päikeseküllast retsepti, mis kosutavad ja lohutavad

Pika ajalooga Kiievi tort koosneb röstitud pähklitega beseest ja võikreemist. Tordi valmistamisaeg on küll pikk, aga enamasti kulub see kihtide ahjus kuivamise peale. Keerulise protsessi õigustuseks: tort säilib külmkapis õige mitu päeva. Nii hea on jälle tükike võtta ja kohvi kõrvale nautida.