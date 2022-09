TALVEVARUD! Köögivilja-seenesalat, suvikõrvitsa-tomati-sibula salat, seljankapõhi, tomati-oasalat, peedisupp, ühepajatoit, kompott ja marmelaad

Omale toiduvarude soetamisest on viimasel ajal palju räägitud. Kui endal aiamaa, on tooraine omast käest võtta, aga ka turult või poest saab nüüd piisavalt värsket kohalikku kraami. Nii mõnigi hoidis võiks olla universaalne, mida mitmel moel kasutada, ka kuumutamata, juhuks kui elektrit pole. Purki pandud supipõhi või ühepajatoit, segasalat või kompott võimaldab argipäeval kärmelt eine valmis teha ja ka lastel on koolist tulles seda kerge üles soojendada. Nii et – purgid täitugu!