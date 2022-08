SUVIKÕRVITS: tee spagette ja kotlette või proovi hoopis lasanjet

Piret isegi ei mäleta, millal tal köögikapis viimati pastatooteid leidus. „Ma pakun, et niipea, kui lapsed kodust välja kolisid, jäid pastapurgid mu kapiriiulitel tühjaks. Küllap on siin põhjuseks nii uued põnevad retseptid, kui ka asjaolu, et pasta – see teismeliste lemmikroog – läbis kunagi püsiva refräänina me pere igapäevamenüüd.“ Piret tunnistab, et nüüd ei tule tal enam pähegi, et potti võiks ka n-ö päris pastat panna.