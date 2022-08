KERGE JA SUVINE | Köögivilja-hakklihakaste

Pille Enden , täna 07:21

See on justkui Bolognese kastme suvine variant, kuid hoopis kergem,sest liha on vähem ja köögivilju ohtralt. Nüüd saab seda valmistada hästi küpsete tomatitega, muul ajal võib kasutada konserveeritud tomateid. Kastet võib süüa nii kartulite, riisi kui pastaga.