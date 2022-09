VEIDI VÜRTSI | Baklažaani-paprika karri

1. Kuumuta ahi 180 kraadini. Lõika baklažaanid 1-1,5 cm kuubikuteks. Pane kuubikud ahjuplaadile või – vormi. Nirista peal õli, puista soola ja tšillipulbrit. Sega hästi läbi nii, et kuubikud on igalt poolt maitseainetega koos. Küpseta 30 minutit või kuni baklažaanid on pehmed.