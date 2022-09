SÜGISENE KALAPÄEV | Kala-suvikõrvitsakotletid

2. Eemalda kalafileedelt luud ja haki fileed. Pane saumikseri kannu või kombaini kala, suvikõrvits ja pool vahukoorest. Töötle kuni segu on ühtlane. Kui segu on ühtlane, lõpeta töötlemine kohe. Lisa vahukoort nii palju, et saad pehme segu, mis püsib hästi koos. Maitsesta soola ja pipraga, aga arvesta, et suvikõrvits on juba soolane. Pane mass 20-30 minutiks külmkappi