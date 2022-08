NÄDALA KOOK | Karamelline õunapirukas

Pille Enden , täna 10:21

Kui esimesed õunad puu otsast alla hakkavad potsatama, on aeg ahi sooja panna. Nüüd on käes õunakookide ja -pirukate kuldaeg. Mureda taina, karamelliste õunte ja kreemise täidisega küpsetis kuulub pirukaklassikute hulka. Täidises on lisaks karamellile õrnalt tunda kaneeli, nelki ja apelsini.