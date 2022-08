KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Männi kohvik (Pärnu): koht, kus supp maksab 2.50. Lisaks uskumatu võimekus lasta läbi suurtes kogustes sööjaid

See koht on legend. Legend, mida rahvasuus tuntakse nimega „Väntvõll“. Sest et kunagi oli siin lähedal autobaas ning tolle töötajad olid peamised päevased kunded. Nüüd pole enam baasi ega noid mehi, kuid see puhvet püsib. Tõsi, veidi muutunud välimusega, kuid on üks väga väheseid kohti, mis juba kaugest nõukaajast siiani sama koha peal ja sama nime all süüa pakub.