KERGELT SEEDITAV SUVELUGEMINE: Raamatud, kus ei puudu ka peategelaste lemmikretseptid

On see minu kokkamiskirg või toidutoimetaja kutsehaigus, aga isegi puhkuse ajal loetud neljast raamatust kahes käis jutt toidu, täpsemalt küpsetamise ja Itaalia köögi ümber. Sommeljeed kasutavad veinidest rääkides mõistet kergelt joodav. Sama mõtet võib kasutada ka mõlema raamatu kohta ehk öelda kergelt loetav. Või kergelt seeditav nagu Stanley Tucci raamatus oma mälestuste kohta ise ütleb. Sarnaseid nauditavaid sõnamänge on Tuccil palju.