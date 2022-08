EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Mesine aprikoosimoos

Jagan teiega täna tõelist moosihitti - no ei ole paremat klassikalist keedumoosi, mis väärindab absoluutselt iga toidu, millega kokku puutub ja viib jäägitult keele alla ka lihtsalt lusikaga purki tühjendades. On aprikooside küpsemise kõrgaeg - Marillen, mu arm! Ehk ka Armeenia Ploom - heal lapsel nimesid hulgi. Aprikoos ületab kõik teised viljad nii moosina, želeena kui ka beebipüreena. Minu väikses köögis on tänaseks valminud juba kaks alloleva retsepti suurust laari. Ärge küsige, mitu purki juba haihtunud on…