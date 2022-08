IMELISELT MAITSEV HOBI | Ooperilaulja Renè Soom: oleme abikaasaga suisa hoidistamise hullud

Rahvusooperi Estonia bariton René Soom (45) teatab oma Merivälja kodu õuel leedrisiirupist valmistatud limonaadi pakkudes, et tegelikult võiks ta nüüd pensionile jääda. Sest märtsis täitus tal 25 aastat ooperilauljana! Nii nagu balletiartistid saavad väljateenitud aastate pensioni 20aastase staaži järel, on ooperilauljatel see õigus veerandsajandise karjääri korral.