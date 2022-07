EVELIN ILVES | Milline õnn ja ülemlaul! Südamest tänan mind maadligi kutsumast ja armastust täis laadimast!

See on kui maa ja päikese kingitus, tähistamaks kodu ja armastust, mis orav-rattas-elus kuidagi kodarate vahelt maha kukub kippuma. Ma lasen võimsal elamusel salvestuda, et teda pimedal ja külmal aal ikka ja uuesti ellu kutsuda, et jäises kaamoses südant soojendada.

Oli see uni või meelepett?