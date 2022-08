Amarant ehk rebashein on rohttaim, mida inkad ja asteegid on Lõuna- ning Kesk-Ameerikas juba aastatuhandeid leivaviljaks kasvatanud. Meile on ilusate punaste õitega amarant tuntud eelkõige lillepeenardest. Hiljuti on aga tervislik amarant taasavastatud üle maailma ka toidulaual.