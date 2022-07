KULUB MARJAKS ÄRA | Magushapu grillkaste

Tiina Lebane , täna 14:13

Grilliaeg kestab ja vürtsikas grillkaste kulub marjaks ära. Tõsi, hakkimist on üksjagu, aga võtagi seda köögiteraapiana. Paprikast ja baklažaanist valmistatud grillikõrvane on hea maitseandja ka muul ajal, näiteks kastmesse või pajaroa sisse. Rosmariini asemel võid peenralt korjata maitserohket leeskputke ja pruuni suhkru asemel kasutada valget, kuid arvesta, et siis jääb puudu sügav karamelline maitsenüanss.