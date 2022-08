VIIMASEKS SUVEKUU PÄEVAKS | Plaadipirukas kodujuustu ja tomatiga

Tiina Lebane , täna 07:00

See on ehtne suvepirukas, sest küpsetada on vaja vaid põhja. Kodujuustukatte tegemine läheb kiirelt, samamoodi tomatite viilutamine ja nii saab lihtne, aga väga maitsev värske pirukas valmis vaid paarikümne minutiga. Muide, taina võid varem küpsetada, sest pirukas maitseb hästi ka külmalt. Toorjuust vali oma maitse järgi ja basiiliku asemel klapib hästi ka värske rukola.