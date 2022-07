ODAV JA LIHTNE GURMEE | Värske kartuli salat

Tiina Lebane , täna 12:09

Õnnis värske kartuli aeg on käes ja mugulad just praegu nii maitsvad, et vaid paar koostisosa lisaks, mõni minut maitseleemes maitsestumist ja salat ongi valmis. Väikesed kartulid keevad pehmeks 10 minutiga, nii et jälgi, et mugulad päris puruks ei keeks.