NÄDALA KOOK | Marja-jogurtikoogid

Tiina Lebane , täna 09:36

Need värsked ja küpsetamata koogikesed sisaldagu kõikvõimalikke marju, mida suvine Eesti pakub. Täidisesses ei ole suhkrut eriti palju, aga marjadest tuleb magusust juurde ja just nii jääb kook lahedalt värske. Valgeks katteks võid vahustada vahukoort, kuid koogikesed on maitsvad ka ilma lisakatteta ja ainult rohke marjakuhilaga kaetult.