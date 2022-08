MAITSVAT PIRUKAKUUD! 8 südasuvist küpsetist. Katseta eri jahusid ja pane täidiseks küpseid vilju

August on pirukakuu – nüüd on täidise jaoks kõiksugu köögivilju, marju, esimesi küpseid puuvilju. Kõik see küpsus ja värskus, mida august meile pakub, tasub ära kasutada. Et küpsetised veelgi huvitavamad tuleks, võib tainas katsetada eri jahusid, mis ka rohkem kasulikke aineid sisaldavad.