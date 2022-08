VÕRRATU! Suitsukala maitseb eriti hää

Kui ekstra suitsutamisvõimalust pole, siis varuge endale suitsutuskott või lausa mitu. Neid tasub otsida Prismast või ehitus- ja kodutarvete poodidest. Loomulikult ei anna see sama head tulemust, aga abiks on ikka. Kuna lest on üsna õhuke, siis valmib see kiiresti. Suuremate ja paksemate kalade valmimine võtab kauem aega. Tasub proovida ka siiga või meriahvenat, mis mõlemad jäävad väga maitsvad. Kui kala on ahjust välja võetud ja suitsutuskotis maitsestunud, tuleks kott pealt avada ja kalale grillrežiimil ilus kuldpruun värvus küpsetada, sest sööme ju ka silmadega.