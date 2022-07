KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Chaplinis (Tartu) põrkab see suurest rõõmust ringi nagu õhupall ning kiidab iga põrke ajal kööki!

Tartu kesklinna kaubakeskuse all vahetus puhvet ... noh vähemalt vahetus silt, nüüd on meil olemas Chaplin. Mitte et ta peale pikka remonti kuidagi teistmoodi välja näeks, aga kuna silt on uus, siis on paslik oma pöidlad siia kohale tuua, seda enam et asutus on tee peal niikuinii.