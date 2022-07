KUKESEEN: Eesti metsaseente kuninganna rõõmustab maitsemeeli

Liisil on kodu lähedal Tartumaal küll paar kukeseenekohta, aga parimad kukeseenemetsad olevat kuuldavasti ikkagi Võru- ja Põlvamaal. Kui metsast tulles on kõht tühi, armastab ta kiirelt teha koorest ühe poti pastat kukeseentega. „Kui tavaliselt keedad pasta ühes potis ja kaste valmib teises, siis seda rooga tehes piisab vaid ühest potist,“ tõdeb ta, et seda lihtsatest koostisosadest kiirtoitu on eriti mugav valmistada.