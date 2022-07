Loppis välimusega mõmmi: kümnekas pitsa eest, mis nägi välja nagu kolmeaastase kätetöö!

Alati ei vasta pilt reaalsusele ja niimoodi sai tüssata ka Kaidi, kes tellis oma 3aastase poja sünnipäevalauale Dodo Pizzast karukujulise pitsa. See koosnes kastmest, mozzarella juustust, kanast, tomatitest ja friikartulitest. Maksumuseks on kodulehel märgitud 10,50 ning võib ausalt nentida, et vähemalt välimuse poolest ei ole selline pitsa oma hinda küll väärt.