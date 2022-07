KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Aleksandri Pubi (Pärnu): pikki aastaid sellele pubile, mis jonnakalt püsib ja suudab pakkuda restoväärilist maitseelamust!

Pärnu jõgi teeb Pärnuga sama triki mis enamike teiste jõest poolitatud linnadega. Et on olemas see „õige“ pool linna, kus toimub enamik avalikust elust ja kus tuiavad turistid ... ja siis on see teine pool, kus elavad oma vaikset igapäevaelu kohalikud. Praktiliselt kõik Pärnu puhvetid asuvad „õigel“ poolel, kuid seda tänuväärsem on, et teisel pool on nii pikki aastaid vastu pidanud Aleksandri Pubi.