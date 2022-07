SUUR GALERII | "RAHVAL RAHA ON!" Kui Rääbisefestival algas, oli selle kala püügikeeld juba kehtimas, kuid see ega hinnad pidu ei vääranud!

„See pole sulle enam Tallinn“ - just nii kostitas Peipsi ääres Kasepää tänavkülas peetud Rääbisefestivali platsi suudmes üks keskealine härrasmees oma kaasat, kes julges küsida, kus siis need kohvikud on. Teine pilkas kõrvalt vastu: „Just, on Tallinn, vaata mis hinnad!“ Rahvast jagus platsile sellest hoolimata tuhandeid, et nautida, mida kõike saab Peipsi rääbisest valmistada.