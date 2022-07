TOIDUTARE GRILLIKOOL | Terve kana grillil? See on lihtsam, kui arvata võid. Peakokk Allar Oeselg õpetab

Grillitud kanaliha on hõrk ja maitsev. Kuid grillil on seda tüütu teha, kogu aeg pead valvel olema. Mis oleks, kui lajataks grillile kogu kana? Big Green Egg ja Dominici restorani peakokk Allar Oeselg näitab nippe, kuidas linnukesest tõeliselt kuninglik grillpraad saab - ja see ei ole sugugi raske!