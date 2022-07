NÄDALA KOOK | Külm šokolaaditort suvemarjadega

Tiina Lebane , täna 09:58

Täiuslik kesksuvine kook sisaldab rohkelt nii šokolaadi kui ka marju ja ei vaja küpsetamist. Šokolaadi magususele on heaks täienduseks kaneel, kardemon ja tšilli. Vürtse ei olegi palju vaja, sest küpsetamata koogis on maitsed niigi teravamad. Natuke soolahelbeid torditükil annab põneva lisanüansi. Tõsta tort kuni tund enne söömist toasooja, siis on seda lihtsam lahti lõigata ja mõnusam süüa.