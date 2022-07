EI SALAALKOHOLILE AVATUD TALUDE PÄEVAL | Veinitee juhatuse liige Tiina Kuuler: "riik on seni vaadanud seaduserikkumistele valikuliselt läbi sõrmede."

MTÜ-sse Eesti Veinitee koondunud väiketootjad tervitavad maksu- ja tolliameti meeldetuletust, et 23. ja 24.juulil on Avatud Talude Päeval keelatud kaubelda koduveini ja koduõllega ning lubatud on ainult aktsiisilaos toodetud alkohol. „Loodetavasti pole tegu vaid paberile jääva hoiatusega, vaid MTA võtab nüüd ja edaspidi rajalt maha ka muudel avalikel üritustel ja sotsiaalmeedias salaalkoholi pakkujad,“ loodab Veinitee juhatuse liige Tiina Kuuler.