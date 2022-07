VÄRSKET JA SUVIST ARGIPÄEVA | Muna-koorekaste herneste ja porganditega

Koostisosad 400 g Noored porgandid 3 spl Hakitud petersell 3 spl Või 1 tl Suhkur 0.25 tl Must pipar 4 dl Kaunadest puhastatud rohelised herned 3 tk Munakollane 1 dl Rõõsk koor 35% Sool Riivitud muskaatpähkel

3. Kalla peale nii palju vett, et see ulatub paar cm üle kuubikute (4 -5 dl) ja kuumuta keemiseni. Keeda 7-8 minutit. Siis lisa herned ja keeda veel 4-5 minutit või kuni köögiviljad on pehmed.