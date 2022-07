EESTLASE SUVEGURMEE: mida teha värskest kartulist + 6 tervislikku retsepti

Värske kartul on suve hakul pea sama pikisilmi oodatud kui kodumaised maasikad. Esimesed keedetud väikesed mugulad või ja soolaga, kodujuustuga, heeringaga või lihtsalt tilliga – küll see maitseb hea! Suvine värske kartul on kõige maitsvam, aga sisaldab ka rohkem toitaineid ja C-vitamiini kui keldris seisnud mugulad. Et neist võimalikult palju kasulikke aineid kätte saada, tuleks neid süüa kindlasti koos koorega.