KOHVILE ENDA KRUUSIGA | Tanklates suureneb enda taarasse kohvi ostmine, sest maitse ja hind loevad!

Millist kruusi või topsi eelistada, kui soovid kohvi kaasa osta? Tuleb välja, et nii tassi materjal, värv kui ka tekstuur mõjutavad tajutavat maitset. Parim kohv tuleb ikkagi korduvkasutatavast tassist ja sellest on aru saanud ka Eesti suuremate tanklakettide kliendid - keskmiselt juba pea viiendik tuleb kohvile enda kruusiga. Liiati on see keskmiselt 10-20 protsenti odavam!