EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Banaani-avokaado leib meevõiga

Taaskord tuli viimasel tööpäeval ühe patsiendiga jutuks gluteenivaba leivategu. Teraviljavalgu seedimisega raskusi tundvaid inimesi on üha enam, aga poes saadaolevad leiva asendajad tunduvad ikkagi peamiselt saepurupätsidena. Nõnda jagan teiega täna üht imemaitsva leivukese retsepti, mis on vahva vaheldus ka pärisleiva armastajatele. Peale soovitan määrida vanaemade maiust - meevõid - sest esimene sellesuvine värske mesi on mesilastel juba maiustajatele üle antud: