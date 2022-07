EVELIN ILVES | Lasin unistuste puhkusest lahti. Ja kannäe imet - asjad hakkasidki juhtuma!

Ta oli lampi iga varba kohal ise oma kätega hoidnud ja nii sain ma pea tund aega õndsalt tukkuda. See oli minu viimase puhkuse-eelse tööpäeva õhtu. Kuhjunud väsimus ei mallanud esimest puhkusepäeva ära oodata ja kattis mind ootamatus paigas sooja unevaibaga. Mis seal imestada, terve see aasta on olnud küllap vist üks intensiivsemaid mu elus: kolmas residentuuriaasta on lõppemas ja selle kõrval ka kaht nö päristöökohta peetud, lapse gümnaasiumi lõpumaraton sinna krooniks peale kaasa elatud.