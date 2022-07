KATKEND RAAMATUST | „Meie taluköögi“ autor Manona Paris: ahastasin, et mis naine ma enam olen. Ent see lõikus oli ainus, mis aitas

„See algus, ei, lõpp oli ühes kabinetis.

Selle lõpu ajal suutsin mõelda vaid üht: ühel hetkel, kuidagi, ma tõusen taas. Olen targem. Ei lase end enam läbi kärsatada. Ei ole kõikjal korraga. Saan aru, mis on elus tegelikult oluline.

Kui palju saad sa iseenda arvelt laenata? Võtta üha uusi ja uusi krediite, et nendega eelmised võlad ajutiselt sirgeks lüüa? Kas nii üldse saab elada?

Ei saa.

Peas vasardas: ma olen töönarkomaan. Ma pean tagasi astuma. Ma pean end tervendama. Isegi kui see tähendab tagasi astumist kohalt, mille nimel ma olen viimased aastad endast kõik andnud. Ma pean aru saama, et vahel tuleb lahkuda siis, kui on veel midagi alles. Mul on veel perekond alles, imede ime.“

Kuidas sai Manona elu uue alguse? Sellest kõigest ja paljust muust kirjutab ta uues raamatus „Meie taluköök“.

Järgnev katkend pärineb Manona Parise uuest raamatust „Meie taluköök“ (Petrone Print, 2022).