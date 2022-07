KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Soho (Tartu): nii supi- kui praepöial seisavad kaelakuti püsti ja hüüavad: seda söögipesa tasub proovida!

Kunagise Londoni hotelli asemel Rüütli uulitsas on nüüd Soho ja selle all samanimeline puhvet. Suve puhul lauad tänaval ja puha. Tööpäeva lõpusel ajal on see ja järgmised tänavakohvikud veel tühjavõitu, kuid tasapisi inimesed juba kogunevad. Rõõmus ja lahe suveõhtu algus, mis pole õnneks ka lämmatavalt kuum. Kõik on bueno ja gazpacho!