EVELIN ILVES | Puurilinnud läksid lendu

Sain mõned päevad tagasi sotsiaalkindlustusametist kirja, mis teatas, et kuna minu tütar on nüüdseks Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilaste nimekirjast kustutatud, lõpetavad nemad mulle peretoetuse maksmise. Esimene reaktsioon oli - mis siis nüüd on juhtunud?? Ent kohe järgmisel hetkel jõudis lõplikult pärale, et meie laps on nüüd suureks saanud. Küpsenud valmis astumaks täiesti iseseisvasse ellu. See oli ju ootuspärane, kuid siiski - oh kui ootamatu!