EESTI JÄÄTISETURU RAUDVARA: plombiiriretsept aastast 1965

„Meie jäätiseklassika originaalretseptid on sünnist saadik säilinud,“ ütleb Premia Tallinna külmhoone juhatuse esimees Aivar Aus ja toob näiteks aastal 1999 ilmavalgust näinud Väikse Tomi klassikalised pulgajäätised, näiteks vanilli-koorejäätise šokolaadiglasuuris. Tõeline nostalgia on aga tema sõnul 1980. aastal Pirita olümpiaregati auks loodud Regatt. „Jäätis kannab siiani endas selle aja vaimu, kuna pakendi disain on pärit kaheksakümnendatest.“