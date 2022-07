UHKE RAHVUSKALA | Räimerullivorm sinihallitusjuustuga

Tiina Lebane , täna 07:00

Räim on eestlasel veres ja mistahes moodi seda ka ei teeks, maitseb alati hästi. Selles vormiroas kasuta pigem pehmet kreemjat sinihallitusjuustu, mis annab just parasjagu pikantset maitset ega mata kala oma. Murulauku, või ka värskeid sibulavarsi, lisa just nii palju, kui on käepärast või meeldib. Roog on maitsev kartuli või leivaga nii ahjusoojalt kui jahtunult.