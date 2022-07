KIIRE JA SOODNE JAHUTUS: kuidas maitseb kõige odavam jäätis? Näiteks 19- või 25sendine?

Testil osalesid Lidlist, Maximast, Grossi poest, Konsumist ja Rimist leitud kõige odavamad vahvlitopsis jäätised ning kampaaniahinnaga tooted arvesse ei läinud. Mõlema Maximast leitud Optima Linija 19sendise jäätise juures on küll märgitud, et tegemist on kampaaniahinnaga, aga see kehtib järgmise aasta 9. jaanuarini. Ja kui kampaania peakski varem lõppema, tõuseb jäätise hind 39 sendile, mis teeb kilo hinnaks ikka vaid 5,99 eurot.