PEOLAUA EHE! Tarretatud maasika-vahuveinitort

Pille Enden , täna 14:33

Suvisele peolauale sobib imehästi küpsisepõhjal tarretatud maasika-toorjuustutort, mis on maitsestatud vahuveiniga. Tort vajab tarretumiseks vähemalt 5 tundi aega, niiet muretum on see eelmisel päeval valmis teha.