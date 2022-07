NII MÕNUS HOIDIS! Kibala-marmelaad sobib nii sarvesaia vahele kui ka juustu kõrvale

Tiina Lebane , täna 16:14

Veidra nime on marmelaad saanud mõistagi oma koostisosade järgi – kirss, banaan ja laim. Ehkki haput tundub kirsi ja laimi näol esmapilgul mitte vähe, annavad need kolm kokku ülimaitsva tulemuse. Marmelaadisuhkrut kasutades saadki üsna tihke konsistentsiga hoidise, sellisena on seda väga hea pakkuda näiteks mõne tugevamaitselise juustu kõrvale. Tavalise või moosisuhkruga keetes jääb keedus veidi vedelam. Kasuta kirsse värskest saagist või sügavkülmast.