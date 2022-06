KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Blanco (Pärnu): selline põnev köök väärib külastamist! Soovitan seda puhvetit vägagi

Koidula pargi kõrval Ringi tänava nuka peal on pisike puhvetike, mis on päris korduvalt silte ja sisu vahetanud. Koht ju kena, väliterass ja puha ... aga näe, ei kipu siin miski püsima. Nüüd siis on samas lahti midagi uuekest ja paljulubavat – nimelt Maroko kööki pakkuv Blanco.