EVELIN ILVES | Daam koerakesega sisuliselt visatigi välja. Edasikaebamisele too otsus ei kuulunud

Istun koos sadade inimestega Rohuküla sadamas praami järjekorras. Lahke kassa-emand edastas enne tõkkepuuni jõudmist kardetud info, et ega me järgmisele laevale mahu. Üks oli just vahetult lahkunud ja plats lootusrikkalt tühi. Ent varasema 50 asemel on nüüd bronnide all tervelt 70 protsenti autokohtadest. Seega spontaanseteks saartekülastusteks jääb ruumi üha vähemaks. Kurb, sest pidev planeerimine tekitab isegi puhkusele sõitmisel taas vaid ajasurvet ja seega ülemäärast stressi. Mis teha, leppida tuleb, sest vedaja on monopol ja võib teha, mida ta tahab.